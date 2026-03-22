久しぶりに再会したお兄ちゃんがトイレに行ったら、ワンコが想像以上に寂しがって…？ドアの前で待つ姿が、切ないけれど可愛いと話題になっています。 【動画：久しぶりに再会した『犬とお兄ちゃん』→トイレに行っただけなのに…ドアの前で見せた『悲壮感が溢れている光景』】 再会したお兄ちゃんがトイレに行ったら… TikTokアカウント「pyu_21」に投稿されたのは、トイプードルの「ろく」君とお兄ちゃんが久しぶりに再