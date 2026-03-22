小さな女の子の「ごっこ遊び」に付き合ってあげている、強面のシェパードの様子が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で163万回再生を突破し、「ママ助けての顔ｗ」「優しいワンコ」といったコメントが寄せられています。 【動画：強面の大型犬が『小さな女の子の美容院ごっこ』に付き合わされた結果→見た目とは裏腹な光景】 突然始まる「美容院ごっこ」 TikTokアカウント「dogtok05」に投稿された