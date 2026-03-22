白色の反射パワーが車内の温度上昇を抑制街中を走る路線バスは、赤や青、あるいはキャラクターが描かれたものなど、とてもカラフルです。【手放し運転!?】走行中、ハンドル操作が必要ない「バス」です（写真で見る）しかし、歩道橋の上などからバスを見下ろしてみると、多くの車両で屋根だけが真っ白に塗られていることに気づくかもしれません。ボディの前後左右は凝ったデザインが採用されている一方、なぜ屋根にはそういっ