春の選抜高校野球は22日、九州地区代表として出場を決めた長崎日大が山梨学院との初戦に臨みました 長崎日大は初回、ホームランなどで5点を奪われ、苦しい立ち上がりに。 しかし、その裏1アウト1、2塁から4番、川鍋選手のサードゴロの間にランナーが返り、1点を返します。 7回には2アウト満塁から2番鶴山選手のセンター前ヒットで2点を返し、2点差に迫ります。 しかし、その後は追加点が奪えずゲ}