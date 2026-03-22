21日、夕方、石川県かほく市で住宅3棟を焼いた火事は実況見分の結果、1階の寝室にあった電気ストーブが火元の可能性が高いことが分かりました。21日午後5時15分ごろ、石川県かほく市木津の木造2階建ての住宅およそ133平方メートルを全焼したほか、周辺の住宅の雨どいや窓ガラスなどを損壊するなどしておよそ1時間半後に消し止められました。警察と消防が、22日、実況見分したところ、1階の寝室に置いてあった電気ストーブ周辺の燃