◇オープン戦DeNA4―2西武（2026年3月22日ベルーナドーム）DeNAの石田裕太郎が、入団3年目で初となる開幕ローテーションの座を手中に収めた。直球に加えてに大きく曲がるスイーパー、シンカーを織り交ぜながらテンポよく打たせて取り、5回61球で2安打無失点。「開幕に向け、あともう一段階上げられたらいい」と充実した表情だった。今春の対外試合は4試合17イニングを投げて無失点と好調。先発陣の一角として期待は