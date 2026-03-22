4月4日より放送されるテレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜後11：30）の先行上映＆上映前トークショーが22日、都内で行われ、主人公ユル役の小野賢章、アサ役の宮本侑芽、デラ役の中村悠一、ガブちゃん役の久野美咲、ジン役の諏訪部順一が登壇した。【写真】ユーモアたっぷりにトークを展開した小野賢章ら『黄泉のツガイ』声優陣本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして