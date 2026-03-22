日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが２２日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。今季最大の注目選手を明かした。この日は「プロ野球開幕ＳＰ」。ＭＣの「麒麟」川島明に「今シーズンの注目選手は？」と聞かれると、中田さんは「やっぱりジャイアンツの坂本さん。坂本選手」と坂本勇人の名前を挙げた。「やっぱり復活劇というのを見たいですし、不調であったり、ケガであ