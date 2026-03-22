将棋の川又咲紀女流二段が２２日、インスタグラムで第２子出産を報告した。赤ちゃんの手を握る写真と共に「２０２６．０３．１９（ｔｈｕ）この度、無事第二子を出産しました」と投稿。「予定より少し早めの出産となりましたが、元気に産まれてきてくれました。家族がまたひとり増え、４人家族での生活がとても楽しみです」と続けた。女流棋士の加藤桃子女流四段、室谷由紀女流三段ら女流棋士も「いいね」で祝福している。川