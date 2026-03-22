◇オープン戦日本ハム1―1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）日本ハムの有原航平はきっちりとシーズン開幕に間に合わせた。オープン戦3度目の登板で4回を1安打5奪三振で無失点。過去2試合はいずれも失点していたが、オープン戦最終戦での好投に「いい投球でシーズンに入りたかった」と振り返った。昨季はソフトバンクで12勝を挙げ、今季は6年ぶりの古巣復帰。「優勝請負人」がシーズンへ状態を整えた。