【漫画】本編を読むたった4コマでシュールな笑いを届ける、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』。毎回、話のラストには予想外のオチが用意されているが、今回紹介するエピソードは、これまで以上にエキセントリックかもしれない。物語の中心人物は、おばあちゃんと孫。一見すると優しそうなおばあちゃんだが、その言動は予想を軽々と超えてくる。例えば自宅のテレビが映ら