大相撲春場所千秋楽（２２日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に一方的に押し出されて完敗。まさかの連敗フィニッシュとなった。それでも、今場所は３日目から１１連勝して終盤には首位を独走。１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決め、大関復帰を確実にした。霧島は表彰式の優勝力士インタビューで「（賜杯は）めちゃくちゃ重かったです。久しぶりで。うれしいです