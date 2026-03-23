「視聴者はスマホをいじりながら観ているから、セリフの中でストーリーを3～4回説明しても問題ないよね、と言われた」──マット・デイモンがについて語ったは、ハリウッドでも大きな話題を呼んだ。映画『Rip/リップ』（2026）の製作中、Netflixの要望は従来のスタジオと違ったというのだ。 第98回（2026年）では、司会のコナン・オブライエンと、俳優スターリング・K・ブラウンがこの発言をコント化。名