巨人は２２日、開幕前最後の一戦となった楽天とのオープン戦（東京ドーム）に２―６で敗れたものの、チームは通算１０勝５敗１分けとし、日本ハムと並んで同率１位でオープン戦を終えた。阿部慎之助監督（４７）は「皆が素晴らしい準備をして、大きなケガ人もなくここまで来られた。準備は万端かなと思います」と総括した。投手陣については先発して４回２失点だった則本を「いい課題も出たと思いますし、シーズン入っていろん