【モデルプレス＝2026/03/22】俳優の大泉洋と松田龍平が22日、都内で行われた「探偵はBARにいる」シリーズ最新作製作発表会⾒にメガホンをとった白石和彌監督とともに出席。9年ぶりの新作への心境を明かした。【写真】大泉洋、人気俳優と対談◆「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」気鋭のミステリー作家・東直⼰の「ススキノ探偵シリーズ」を原作として⽣まれた映画『探偵はBARにいる』シリーズ。アジア最北の歓楽