韓国のテレビ局が、SNSのハッシュタグ問題に関して、公式に謝罪した。去る3月21日、SBS側は公式コメントを通じて、「上記のSNSの一部投稿における自動生成ハッシュタグに、不適切な単語が含まれていることを確認し、同ハッシュタグを削除した」として、「ハッシュタグの管理に一層留意する。お詫び申し上げる」と発表した。【写真】「#殺人」大統領に謝罪のはずが炎上したSBSこれに先立ち、SBS側は3月20日、2018年に放送された時事