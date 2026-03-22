家賃上昇のニュースを耳にする昨今。これからのインテリア選びは、狭い空間を有効活用しつつ、いかに心地よく過ごせるかが基準になりそう。デザインとスペパに優れたアイテムをスタイリストの武政さんが紹介！教えてくれた方武政スタイリスト。飯田珠緒氏に師事後、独立。本誌をはじめとする雑誌や広告をメインに、ファッションからライフスタイルまで幅広いジャンルのスタイリングで活躍。LOWYA「ネストテーブル＆ドレッサー」テ