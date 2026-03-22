◇明治安田J1百年構想リーグ第8節町田2―1浦和（2026年3月22日埼玉スタジアム）FC町田ゼルビアのFW相馬勇紀（29）が勝ち越しPK弾を決め、今季4得点目でチームの連敗阻止に貢献した。1―1で迎えた後半34分だ。相手DF根本からペナルティーエリア内でファウルを誘った。「いいスペースに入ることができて、相手が深くスライディングして来るのも見えた」と狙い通りのPK獲得。同36分に相手GK西川の逆を突き、冷静に右足でゴ