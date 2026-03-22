女子プロレスラーSareeeは22日、横浜武道館でデビュー15周年興行「Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−」を行った。第4試合でフワちゃんはレジェンドの堀田祐美子、神取忍と組んで暁千華、こちらもレジェンドのジャガー横田、井上貴子組と6人タッグで激突。7分49秒、ジャガーが卍固めでフワちゃんを破った。バックステージでは、ジャガーがフワちゃんについて「覚えがいいんじゃないかな。ちゃんと