春の訪れを感じるこの季節、あさぎり牛乳から心ときめくさくらフレーバーの新作スイーツが登場♡富士山麓・朝霧高原の生乳を使用したやさしいミルクの味わいに、桜の香りを重ねた限定ラインナップは、この時期だけの特別な楽しみ。見た目も味わいも春らしい、贅沢なご褒美スイーツに注目です。 ふわしゅわ食感の春チーズケーキ 「あさぎりスフレチーズケーキ〈さくら〉