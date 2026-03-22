◇オープン戦ヤクルト1―1日本ハム（2026年3月22日エスコン）ヤクルトの先発・小川は粘りの投球で試合をつくった。2回無死満塁で併殺打の間に失点するも、持ち味の打たせて取る投球で粘投。5回を6安打1失点にまとめと「スタートから飛ばしていった。腕はしっかり振れていた」とうなずいた。豊富な経験を買われ、本拠地開幕戦となる31日の広島戦（神宮）の先発を託されている。キャンプから2軍調整を続け、オープン戦