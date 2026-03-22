◇NTTラグビーリーグワン1部第12節トヨタ24―34静岡（2026年3月22日愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）トヨタは後半26分にFL青木恵斗（23）のトライとSO松田力也（31）のゴールで24―27と点差を縮めたが、同33分にトライを許し、ノーサイド直前の猛攻も実らず、勝ち点の上積みはならなかった。前半11分、16分にLO陣が相次いでイエローカード（10分間一時退場）を受けた影響が大きく、スティーブ・ハンセンヘッドコーチ（66）