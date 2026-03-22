茂木外相は２２日のフジテレビ番組で、事実上封鎖されているホルムズ海峡での機雷を除去するために自衛隊を派遣する可能性について問われ、停戦後に検討するとの認識を示した。「日本の機雷掃海の技術は世界最高だ。停戦状態になって機雷が障害だという場合には考えることになる」と述べた。茂木氏は米ワシントンで１９日に行われた日米首脳会談に同席した。自衛隊派遣を巡り、茂木氏は「具体的に約束をしたり、宿題を持って帰