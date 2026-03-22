年金の繰り下げ受給を考えていたものの、ライフプランの変化や病気などで気が変わることもあるかもしれません。そんなとき、年金はどのようにすれば受け取れるのでしょうか。経済ジャーナリストで、All Aboutマネーガイドでもある酒井富士子氏の最新著書『60分でわかる！新・年金 超入門』（技術評論社）では、年金制度にまつわる新常識や、制度の柔軟な使い方について解説しています。今回は本書から一部を抜粋し、繰り下げ受給の