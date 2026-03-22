韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは3月20日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのミニ丈ワンピース姿を披露しました。【写真】TWICE・モモ、ミニ丈白ワンピース×ハイヒール姿「ほんまに可愛すぎて無理」モモさんは翼の絵文字を添えて、8枚の写真を投稿。抜群のスタイルが際立つ、白いワンショルダーの超ミニ丈ワンピースにハイヒールを履いた姿を披露しています。この投稿にコメントでは「ほんまに可愛すぎて無