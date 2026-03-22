福岡中央署は22日、管内の小学校の登下校見守り活動やパトカー、白バイによる警戒活動を23日からしばらくの間行うことを防犯メールで報告した。同署管内では22日午前10時ごろ、男性が刃物様のものでけがをさせられる事件が発生し、犯人が逃走している。