広島市中心部を路面電車が周回する循環線の開業を前に、ルート沿線の住民が一足先に体験しました。広島市中区の千田車庫から乗り込んだのは沿線に電停がある的場町の住民たちです。翌週に開業を控える広島電鉄の循環線は1周45分で、市内中心部と比治山エリアを乗り換えなしで結びます。新装された的場町の電停では乗車体験をした住民たちが、路面電車がデザインされたレリーフを取り付けました。■的場町一丁目町内会