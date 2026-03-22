◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―1（PK6―5）神戸（2026年3月22日ヨドコウ）C大阪―神戸の関西対決はPK戦の末に、C大阪に軍配が上がった。前後半で互いに違う顔を見せ合った一戦だが、C大阪は今後の戦いにつながる手応えをつかんだ。CKから先制点をアシストしたMF柴山昌也は開口一番「楽しかったですね」と笑った。連戦の疲労を考慮してアーサー・パパス監督は1メートル91の長身FW櫻川ソロモンをベンチスタート。代わ