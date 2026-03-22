◇第98回全国選抜高校野球大会第4日・1回戦長崎日大3―5山梨学院（2026年3月22日甲子園）長崎日大は反撃も実らず、93年以来の33年ぶり春1勝は届かなかった。1メートル85の長身エース右腕、古賀友樹（3年）は初回に味方の失策なども絡み5失点。プロ注目、菰田にはカーブを合わされ左越えに特大の先制弾を浴びた。「真っすぐは簡単に投げられないと思ってカーブを投げたんですけど、失投で甘く入ってしまった。自分の力不