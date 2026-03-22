◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース最終日（2026年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た昨季メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）は4バーディー、4ボギーの72で回り、通算1アンダーで2位だった。首位に並んで最終ホールを迎えたが、痛恨のボギーで昨年9月の住友生命東海クラシック以来のツアー通算5勝目を逃した。18番パー5。フェアウエーから2オ