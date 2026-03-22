◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が22日、オープン戦最終戦となった楽天戦後に取材に応じ、23年育成ドラフト3位の宇都宮葵星内野手（21）の支配下昇格を示唆した。最終戦を終え、開幕メンバーが見えてきたか問われた橋上コーチは「そうですね。そうでしょうね。はい」とニヤリ。入れ替えについて「今日改めてもう2人行かすことになります。なりました」と捕手