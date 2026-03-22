フリーアナウンサーの宇垣美里(34)のマネジャー公式インスタグラムが22日に更新され、宇垣のウエディングドレス姿を公開した。宇垣は今月19日にウエディング会社「T＆G」の新ブランド発表会に出席。そこでのオフショットと見られ「美…！なドレス姿を目に焼き付けました」とした。この投稿には「美里ちゃん、綺麗です」「この世のものとは思えない美しさね」「お姫様」「美しい！」などのコメントが寄せられていた。