◇第98回選抜高校野球大会山梨学院5―3長崎日大（2026年3月22日甲子園）山梨学院・菰田陽生投手（3年）は負傷した左手首のあたりをテービングで固定した状態で試合後の取材を受けた。初回に先制ソロを放ったが、5回の一塁守備で、三塁手の逸れた送球を捕球にいった際、打者走者と激しく接触。治療後に一度は守備に戻ったが、6回から交代した。【菰田と一問一答】――左手の痛みは？「手首くらい。動かすと痛いです
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