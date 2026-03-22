◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節清水３―１広島（２２日・アイスタ）清水がホームで広島を３―１撃破。中３日で続いた３連戦を今季初の３連勝で締めた。今季から指揮を執る吉田孝行監督（４９）は「ホームでしっかり勝ち点３を取れてうれしい」と笑顔。直近２試合はいずれも１ー１の末、突入したＰＫ戦での勝利で、９０分での白星は５試合ぶりとなった。内容にも確かな手応えがあった。「前半から自分たちのサッカーがで