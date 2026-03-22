◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）３度目の優勝と、大関復帰を確実にした関脇・霧島（音羽山）が、優勝パレードに臨んだ。優勝パレードは優勝者、旗手ともに紋付き袴で参加するのが通例だが、この日の霧島は締め込み姿で、ファンの声援に応えた。旗手を務めた十両・大青山（荒汐）は紋付き袴姿で、締め込みでのパレード参加になったことについて霧島は「雨が降っていたから。まあいいじゃないですか