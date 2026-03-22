【モデルプレス＝2026/03/22】フリーアナウンサーの谷尻萌が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳フリーアナ「美脚に釘付け」美スタイル際立つミニ丈ニットワンピ姿◆谷尻萌、ミニ丈ニットワンピで美脚スラリ谷尻は「こんばんは お友達と遊びに行ってきた〜白ニットミニスカワンピ」とつづり、街角で撮影した私服ショットを公開。オフショルダーのミニ丈ニットワンピースに