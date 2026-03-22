3人制バスケットボール、3x3UNITEDのプレーオフが鹿児島市でありました。鹿児島からは、EXPLORERS KAGOSHIMAが出場しました。 3X3UNITED（スリーエックススリーユナイテッド）は、3人制バスケのプロリーグです。通常のバスケコートの片側のみを使用し、先に21点をとった方が勝ちです。 全国を4つのエリアに分け、勝ち抜いた上位2チームなど合わせて12チームがトーナメン