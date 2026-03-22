林芳正総務大臣が22日に鹿児島を訪れ、鹿児島市の国際クルーズ拠点を視察しました。 林芳正大臣は、地域づくりの先進的な取り組みなどを視察するため、九州を訪問しています。 21日に熊本で半導体関連企業などを視察したのに続き、22日朝は鹿児島市のマリンポートかごしまで、国際クルーズ船の誘致や外国人観光客への県産品のセールスについて、県の職員から説明を受けました。 （県職員）「増加してい