九州自動車道で22日午前、スポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突し、乗っていた中学生9人がけがをしました。 鹿児島県警によりますと、22日午前9時半ごろ、九州自動車道の栗野インターとえびのジャンクションの間の上りで、県内のスポーツクラブの大型バスが中央分離帯に衝突しました。 大型バスには、運転手とスポーツクラブに通う中学生17人の合わせて18人が乗っていました。 このうち中学生9