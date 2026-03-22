◇オープン戦中日6―2ロッテ（2026年3月22日バンテリンD）「強竜打線」復活の足音が近づいている。中日はオープン戦最後の試合に快勝。テラス席「ホームランウイング」が設置され、本拠地バンテリンドームの外野が狭くなった効果を存分に活かし、18試合で16本塁打、77得点はともにオープン戦で12球団最多だ。チーム打率も12球団3位の・250と打線は好調。井上監督は「（新しい）ドームにもなじんだ。まずまずの手応え」