西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を担当した映画「えんとつ町のプペル」（２０２０年）が、続編公開を前に２０日にフジテレビで放送された。観客動員数１７０万人、日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞を受賞するも、西野のキャラクターも相まって芸人界でなにかとイジられてきた作品。続編「約束の時計台」の公開を前に、初作が地上波で初放送され、ネットでも話題に。「西野さんごめんプペル面白かった」「ご