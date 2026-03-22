◇NTTラグビーリーグワン1部第12節トヨタ24―34静岡（2026年3月22日愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）静岡がトンネルを抜けた。前半、2人がイエローカード（10分間の一時退場）を受けたトヨタを攻め、2試合ぶり復帰のFLクワッガ・スミス主将（32）、SO奥村翔（27）らのトライで12点リード。後半は7分に奥村のPGで点差を広げると、トライを許しても取り返し、27―24の33分にラインアウトを起点にLOジャスティン・サングスター（