「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）１４日目に１４場所ぶり３度目の優勝を決めた関脇霧島は大関琴桜に敗れ、３敗目。１２勝３敗で春場所を終えた。無念の連敗フィニッシュとなったが、審判部の要請により臨時理事会の開催が決定。来場所、２年ぶりの大関復帰は確実となった。表彰式後、霧島はオープンカーに乗って優勝パレードへ。殊勲賞を獲得した三賞の表彰が直前まであったために着替えられなか