左肘炎症からの復帰を目指すソフトバンクの前田純投手（25）が、阪神とのファーム公式戦で先発登板。4回2/3を投げ5安打3失点、6奪三振だった。昨季7月26日のウエスタン・リーグ中日戦（ナゴヤ球場）以来、約8カ月ぶりの公式戦での登板となった。「順調に問題なくできている。ここからは自分自身で上げていく」昨年7月に左肘に違和感を感じてリハビリ組に合流。3月7日のトヨタ自動車との薩摩おいどんリーグ（薩摩川内市総合運