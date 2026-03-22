４度目のがん治療中の女優・古村比呂（６０）が１９日、ブログを更新。膀胱炎で処方された抗生剤の薬アレルギーで蕁麻疹（じんましん）が全身に出ている影響で、この日予定されていた「３６回目」の抗がん剤治療を延期したことを明かした。１９８７年、ＮＨＫの朝ドラ「チョッちゃん」で黒柳徹子の母がモデルのヒロインを演じた古村。２００９年に離婚し、３人の息子をシングルマザーとして育てていたが、１２年３月にステージ