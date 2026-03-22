こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のマーベル、DCのアメコミヒーロー映画およびジャンル映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！ 参考：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』7月31日日米同時公開サプライズ満載の予告も 今回は、先日解禁となり大きな話題となった『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編解説で