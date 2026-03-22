【3月22日 バレーボールVリーグ男子 北海道イエロースターズ×埼玉アザレア】札幌市を拠点とするバレーボールチーム・北海道イエロースターズが22日にVリーグのシーズン最終戦を迎えました。試合は都築仁選手が両チーム合わせて19得点を挙げる活躍をみせ、3-1でシーズン最終戦を勝利。25勝3敗でリーグ戦を終えました。イエロー