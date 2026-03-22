九州自動車道で22日午前、大型バスが中央分離帯に衝突し乗っていた中学生がケガをしました。事故があったのは湧水町木場の九州自動車道の栗野ICからえびのICに進む上り線です。警察によりますと22日午前、県内のスポーツクラブに所属する中学生17人を乗せた大型バスが、中央分離帯に衝突。生徒9人が病院に運ばれましたが、治療を受けていずれも軽傷だということです。運転していたスポーツクラブ職員の68歳の男