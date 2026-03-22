◇オープン戦広島5―5ソフトバンク（2026年3月22日マツダ）ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は試合後、怒気を含んだ声で笹川吉康外野手（23）を2軍に降格させることを明かした。オープン戦最終戦、1点リードの9回2死一塁。ここまではプロ6年目初の「開幕1軍」は内定していた。ただ、一つのミスでどん底へ突き落とされる。「プロとして恥ずかしいです。笹川はもうファームです。今日の最後のプレーです」代打・秋山