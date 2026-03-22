◎ヤクルトの池山監督は北海道の海の幸の話になると「食べてないね。昔からタコは食べない」。野手にとって“タコ”は禁物。験担ぎを大事にする指揮官でした。◎現役とコーチで長く西武に所属したDeNA・河田外野守備走塁コーチにとって、ベルーナドームは慣れしたんだ球場。長い階段を上がりながら「いや〜キツいわ。昔はなんてことなかったんだけど…」。“帝京魂”で駆け上がってください。◎西武の育成4年目・野田は母校